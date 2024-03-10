Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко залишає посаду

Олег Ніколенко обіймав посаду речника Міністерства закордонних справ України 3,5 роки.

Джерело фото: Олег Ніколенко

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що залишає посаду.

«Це був мій останній тиждень на посаді речника Міністерства закордонних справ України. 3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом», - зазначив він.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 березня, Президент України погодив кандидатуру колишнього Головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії та Північній Ірландії.

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