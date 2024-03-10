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  1. В Україні

На Миколаївщині запрацював мобільний аптечний пункт

20:19, 10 березня 2024
На першому етапі він курсуватиме між п’ятьма селами області, в яких відсутні стаціонарні аптечні заклади.
На Миколаївщині запрацював мобільний аптечний пункт
Джерело фото: МОЗ
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У Миколаївські області запрацював мобільний аптечний пункт. На першому етапі він курсуватиме між п’ятьма селами області, в яких відсутні стаціонарні аптечні заклади. Про це повідомили у Мінреінтеграції за інформацією ОВА.

Як зазначається, завдяки мобільному аптечному пункту мешканці цих сіл отримають доступ до необхідних лікарських засобів, у тому числі передбачених програмою «Доступні ліки».

У серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану – також на прифронтових територіях.

Нагадаємо, Укрпошта доставлятиме з 1 березня ліки у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також ліки доставлятимуть тепер всій Сумщині та Донеччині.

Як раніше ми розповідали, українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти і з безкоштовною доставкою.

Також ми писали, що поштовий оператор отримав ліцензію на торгівлю ліками.

Крім того, ми розповідали, на Черкащині запрацювала мобільна аптека. Нагадаємо, що перші мобільні аптечні пункти запрацювали на Харківщині.

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