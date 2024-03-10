На Николаевщине заработал мобильный аптечный пункт

На первом этапе он будет курсировать между пятью селами области, где отсутствуют стационарные аптечные заведения.

Источник фото: Минздрав

В Николаевской области заработал мобильный аптечный пункт. На первом этапе он будет курсировать между пятью селами области, где отсутствуют стационарные аптечные заведения. Об этом сообщили в Минреинтеграции по информации ОВА.

Как отмечается, благодаря мобильному аптечному пункту жители этих сел получат доступ к необходимым лекарственным средствам, в том числе предусмотренным программой «Доступные лекарства».

В августе 2023 года Правительство приняло постановление, которым разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты. Такие аптеки могут работать в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты. А на период военного положения – тоже на прифронтовых территориях.

Напомним, Укрпочта будет доставлять с 1 марта лекарства в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также лекарства будут доставлять теперь по всей Сумщине и Донетчине.

Как раньше мы рассказывали, украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр Укрпочты и с бесплатной доставкой.

Также мы писали, что почтовый оператор получил лицензию на торговлю лекарствами.

Кроме того, мы рассказывали, на Черкасщине заработала мобильная аптека. Напомним, что первые мобильные аптечные пункты заработали на Харьковщине.

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