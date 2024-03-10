Реджеп Эрдоган заявил, что выборы в этом году в Турции будут последними в его политической карьере

Реджеп Таип Эрдоган у власти в Турции уже более 20 лет.

Источник фото: REUTERS / Bernadett Szabo

Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил, что местные выборы в этом году 31 марта будут последними в его политической карьере.

Об этом сообщило государственное информационное агентство страны, пишет «Reuters».

«Для меня это финал. По мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы. Результатом народного голосования будет передача моего политического наследия братьям и сестрам, которые придут после меня», — сказал Эрдоган.

Реджеп Таип Эрдоган в 2003 году стал премьер-министром, в 2014 – президентом. В мае 2023 года Эрдогана переизбрали на пятилетний срок.

Как мы писали, президент Турции назначил Мустафу Левента Бильгена Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине.

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