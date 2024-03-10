Украина расследует убийство российскими оккупантами 45 военнопленных – ОГП

Правоохранители задокументировали 45 фактов убийств военнопленных, которые расследуются в рамках 19 уголовных производств.

Источник фото: Елизавета Серватинская / Общественное

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на начало марта правоохранительные органы расследуют 45 случаев убийств российскими оккупантами попавших в плен украинских воинов. При этом интересуют следователей не только непосредственные убийцы, но и те, кто мог отдавать приказы. Об этом заявила спикерка Офиса генерального прокурора Надежда Максимец, пишет «Украинская правда».

«Факты убийства военнопленных войсками агрессора фиксируются с начала широкомасштабного вторжения. Однако особенно увеличилось количество таких случаев с ноября прошлого года.

На март 2024 года украинские правоохранители задокументировали 45 фактов убийств военнопленных, которые расследуются в рамках 19 уголовных производств. Однако эта цифра не является окончательной.

В рамках производств устанавливаются не только непосредственные исполнители этих преступлений, но и те, кто мог давать приказ на казнь военнопленных или не реагировал на такие действия своих подчиненных», - сказала Максимец.

Спикерка ОГП отметила, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

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