За два месяца поступления от АРМА в госбюджет превысили доходы за весь 2023 год

АРМА за январь и февраль перечислило в госбюджет рекордную сумму средств.

Источник фото: АРМА

В январе-феврале 2024 года поступления от управления арестованными активами в государственный бюджет составляют 114,5 млн грн, что превышает поступления за весь 2023 год. Об этом заявили в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

Там подчеркивают, что это самый высокий показатель АРМА за весь период деятельности Агентства. В 2023 году доходы в государственный бюджет составили 101,3 млн грн, в 2022 – 34,8 млн грн.

Также по состоянию на март 2024 года АРМА осуществляет управление денежными активами и Военными облигациями на сумму свыше 6 млрд грн, что является самым высоким показателем за весь период деятельности АРМА.

В Агентстве заявили, что в 2024 году планируют кратно увеличить поступления от управления арестованными активами в госюджет.

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