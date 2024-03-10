За два місяці надходження від АРМА до держбюджету перевищили доходи за весь 2023 рік

АРМА за січень та лютий перерахувало до держбюджету рекордну суму коштів.

Джерело фото: АРМА

Протягом січня-лютого 2024 року надходження від управління арештованими активами до державного бюджету становлять 114,5 млн грн, що перевищує надходження за весь 2023 рік. Про це заявили у Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

Там наголошують, що це найвищий показник АРМА за весь період діяльності Агентства. У 2023 році доходи до державного бюджету становили 101,3 млн грн, у 2022 – 34,8 млн грн.

Також станом на березень 2024 року АРМА здійснює управління грошовими активами та Військовими облігаціями на суму понад 6 млрд грн, що є також найвищим показником за весь період діяльності АРМА.

У Агентстві заявили, що у 2024 році планують кратно збільшити надходження від управління арештованими активами до держбюджету.

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