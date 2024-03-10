Мін'юст мав дискусії із військовими щодо мобілізації засуджених: що сказали у Силах оборони

Денис Малюська думає, що, скоріш за все, вони служитимуть в окремих загонах.

Джерело фото: Денис Малюська

Як писала «Судово-юридична газета», на наступному тижні у Верховній Раді може бути зареєстровано законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Як розповів глава Міністерства юстиції Денис Малюська, законопроєкт про мобілізацію цих категорій громадян досі не зареєстровано через те, що Мін’юст хотів, щоб дискусія щодо цього між депутатами, Урядом і військовими не переносилась до стін парламенту – щоб це була заздалегідь погоджена позиція.

«Військові попросили, щоб ми виключили із можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну і вчиняв злочини, пов’язані із виконанням військового обов’язку», – сказав він.

Також, за словами Малюськи, військові не хочуть бачити у лавах Сил оборони тих, хто вчиняв злочини проти державності – тих, кому «промило мозок російське телебачення».

Крім того, Міністр думає, що, скоріш за все, вони служитимуть в окремих загонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.