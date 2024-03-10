Минюст имел дискуссии с военными по поводу мобилизации осужденных: что сказали в Силах обороны

Как писала «Судебно-юридическая газета», на следующей неделе в Верховной Раде может быть зарегистрирован законопроект о мобилизации осужденных.
Как рассказал глава Министерства юстиции Денис Малюська, законопроект о мобилизации этих категорий граждан до сих пор не зарегистрирован из-за того, что Минюст хотел, чтобы дискуссия по этому поводу между депутатами, Правительством и военными не переносилась в стены парламента – чтобы это была заранее согласованная позиция.
«Военные попросили, чтобы мы исключили из возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением воинского долга», – сказал он.
Также, по словам Малюськи, военные не хотят видеть в рядах Сил обороны тех, кто совершал преступления против государственности – тех, «кому промыло мозг российское телевидение».
Кроме того, Министр думает, что, скорее всего, они будут служить в отдельных отрядах.
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