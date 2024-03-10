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  1. В мире

Франция работает над коалицией стран, у которых больше нет «красных линий», — Politico

14:56, 10 марта 2024
Франция работает над альянсом стран, открытых для потенциального отправления войск в Украину, в частности, для разминирования.
Франция работает над коалицией стран, у которых больше нет «красных линий», — Politico
Источник фото: Petras Malukas / AFP via Getty Images
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Франция работает над созданием альянса стран, потенциально готовых отправить свои войска в Украину.

«Не россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине. Это не дело россии — управлять нашими действиями или устанавливать красные линии», — цитирует министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне издание «Politico».

Об этом он сказал в пятницу, 8 марта, встречаясь в Литве со своими балтийскими и украинскими коллегами.

По словам Сежурне, иностранные войска могли бы в конечном счете помочь Украине в таких сферах, как разминирование.

«Украина не просила нас отправить войска. Украина просит нас направить боеприпасы на данный момент», - сказал французский министр. «Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы».

В издании отмечают, что министры стран Балтии похвалили Францию за «нестандартное мышление».

По словам главы МИД Литвы, «красные линии Запад должен провести для россии, но не для себя».

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