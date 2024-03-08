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  1. В мире

Кулеба назвал позором то, что происходит с Европейским фондом мира и призвал принять новую реальность

20:49, 8 марта 2024
Министр иностранных дел подчеркнул, что партнеры должны осознать, что стратегия оказывать помощь Украине по капле не работает.
Кулеба назвал позором то, что происходит с Европейским фондом мира и призвал принять новую реальность
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с литовским, латвийским, эстонским и французским коллегами в Литве 8 марта заявил, что текущая ситуация с Европейским фондом мира (European Peace Facility, EPF) – это позор, и призвал все страны и партнеров от имени каждого украинского солдата разрешить разногласия.

«Я должен признать, что то, что происходит с Европейским фондом мира, – это позор. И я еще раз призываю все страны, всех друзей, всех партнеров, от имени каждого украинского солдата, который сегодня воюет, наконец-то решить ваши разногласия и прийти к решению, которое даст вам возможность помочь нам остановить войну в Украине и избежать ситуации, когда вам придется принимать решение совсем иного масштаба, чтобы защитить свои села, города и территории», – сказал Кулеба, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

В то же время, он отметил, что партнеры должны осознать, что времена мира в Европе прошли, и стратегия оказывать помощь Украине по капле не работает.

«Я хочу, чтобы все наши партнеры знали, что мы очень благодарны за то, что они сделали для Украины. Но стратегия оказывать помощь Украине по капле не работает. Если так дальше пойдет, то всем нам не поздоровится», - цитирует «Укринформ» главу МИД.

«Мы должны принять новую реальность, что времена мира в Европе прошли. Это то, как я смотрю и это мой призыв. Те, кто не верят, что война может происходить за пределами Украины и перейти на территорию НАТО, пожалуйста, просыпайтесь, читайте исторические книги, слушаете, что сейчас говорит путин, и найдите 10 отличий. Вам не удастся это сделать», – призвал Кулеба.

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