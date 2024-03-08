Кулеба назвав ганьбою те, що відбувається з Європейським фондом миру та закликав прийняти нову реальність

Міністр закордонних справ наголосив, що партнери мають усвідомити, що стратегія надавати допомогу Україні по краплині не працює.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з литовським, латвійським, естонським та французьким колегами в Литві 8 березня заявив, що поточна ситуація з Європейським фондом миру (European Peace Facility, EPF) – це ганьба, і закликав усі країни та партнерів від імені кожного українського солдата вирішити розбіжності.

«Я маю визнати, що те, що відбувається з Європейським фондом миру, – це ганьба. І я ще раз закликаю всі країни, всіх друзів, усіх партнерів, від імені кожного українського солдата, який сьогодні воює, нарешті розв'язати ваші розбіжності та дійти до рішення, яке дасть вам змогу допомогти нам зупинити війну в Україні та уникнути ситуації, коли вам доведеться ухвалювати рішення зовсім іншого масштабу, щоб захистити свої села, міста та території», - сказав Кулеба, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Водночас він наголосив, що партнери мають усвідомити, що часи миру в Європі минули, і стратегія надавати допомогу Україні по краплині не працює.

«Я хочу, щоб усі наші партнери знали, що ми дуже вдячні за те, що вони зробили для України. Але стратегія надавати допомогу Україні по краплині не працює. Якщо так далі піде, то всім нам буде непереливки», - цитує «Укрінформ» очільника МЗС.

«Ми маємо прийняти нову реальність, що часи миру в Європі минули. Це те, як я дивлюся, і це мій заклик. Ті, хто не вірять, що війна може відбуватися за межами України і перейти на територію НАТО, будь ласка, прокидайтеся, читайте історичні книжки, слухаєте, що зараз каже путін, і знайдіть 10 відмінностей. Вам не вдасться це зробити», - закликав Кулеба.

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