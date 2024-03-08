Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища

Поки що більшість кандидатів хоче стати суддями Апеляційної палати ВАКС.

Ухвалою суду округу Лос-Анджелес було заблоковано домен UKR.NET: Посольство України в США очікує на відповідь щодо аналізу причин блокування

Реєстратор у США заблокував домен UKR.NET через заборону певних матеріалів ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія.

МВФ перегляне Угоду розширеного фінансування для України у другій половині березня

Стало відомо, коли виконавча рада МВФ збирається зустрітися для перегляду угоди EFF для України.

4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility надійдуть Україні вже у березні, — віцепрезидент Європейської комісії

Хоча зміст самої програми ще у процесі затвердження, відомо, що вона може стосуватися і подальших змін у судовій системі.

До участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата

Ще 166 кандидатів отримали відмови, а доля 127 кандидатів вирішиться в середині березня.

  1. У світі

Кулеба назвав ганьбою те, що відбувається з Європейським фондом миру та закликав прийняти нову реальність

20:49, 8 березня 2024
Міністр закордонних справ наголосив, що партнери мають усвідомити, що стратегія надавати допомогу Україні по краплині не працює.
Кулеба назвав ганьбою те, що відбувається з Європейським фондом миру та закликав прийняти нову реальність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з литовським, латвійським, естонським та французьким колегами в Литві 8 березня заявив, що поточна ситуація з Європейським фондом миру (European Peace Facility, EPF) – це ганьба, і закликав усі країни та партнерів від імені кожного українського солдата вирішити розбіжності.

«Я маю визнати, що те, що відбувається з Європейським фондом миру, – це ганьба. І я ще раз закликаю всі країни, всіх друзів, усіх партнерів, від імені кожного українського солдата, який сьогодні воює, нарешті розв'язати ваші розбіжності та дійти до рішення, яке дасть вам змогу допомогти нам зупинити війну в Україні та уникнути ситуації, коли вам доведеться ухвалювати рішення зовсім іншого масштабу, щоб захистити свої села, міста та території», - сказав Кулеба, якого цитує «Інтерфакс-Україна».  

Водночас він наголосив, що партнери мають усвідомити, що часи миру в Європі минули, і стратегія надавати допомогу Україні по краплині не працює.

«Я хочу, щоб усі наші партнери знали, що ми дуже вдячні за те, що вони зробили для України. Але стратегія надавати допомогу Україні по краплині не працює. Якщо так далі піде, то всім нам буде непереливки», - цитує «Укрінформ» очільника МЗС.

«Ми маємо прийняти нову реальність, що часи миру в Європі минули. Це те, як я дивлюся, і це мій заклик. Ті, хто не вірять, що війна може відбуватися за межами України і перейти на територію НАТО, будь ласка, прокидайтеся, читайте історичні книжки, слухаєте, що зараз каже путін, і знайдіть 10 відмінностей. Вам не вдасться це зробити», - закликав Кулеба.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео