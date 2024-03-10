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  1. У світі

Франція працює над коаліцією країн, у яких більше немає «червоних ліній», — Politico

14:56, 10 березня 2024
Франція працює над альянсом країн, відкритих для потенційного відправлення військ в Україну, зокрема, для розмінування.
Франція працює над коаліцією країн, у яких більше немає «червоних ліній», — Politico
Джерело фото: Petras Malukas / AFP via Getty Images
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Франція працює над створенням альянсу країн, які потенційно готові відправити свої війська в Україну. 

«Не росія має вказувати нам, як ми маємо допомагати Україні. Це не справа росії — керувати нашими діями чи встановлювати червоні лінії», — цитує міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне видання «Politico».

Про це він сказав у п'ятницю, 8 березня, зустрічаючись у Литві зі своїми балтійськими та українськими колегами.

За словами Сежурне, іноземні війська могли б зрештою допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

«Україна не просила нас надіслати війська. Україна просить нас надіслати боєприпаси на даний момент», - сказав французький міністр. «Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці».

У виданні зазначають, що міністри країн Балтії похвалили Францію за «нестандартне мислення».

За словами очільника МЗС Литви, «червоні лінії Захід має провести для росії, але не для себе».

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