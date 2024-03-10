Як оформити опіку чи піклування: роз’яснення

Опікуном або піклувальником може бути насамперед родич, наприклад: бабуся, тітка, дядько, вітчим або мачуха.

Міністерство соціальної політики України нагадало, як відбувається оформлення опіки чи піклування. Про це інформує пресслужба відомства.

Кандидат подає заяву і документи через Дію або в Службу у справах дітей (ССД). ССД перевіряє документи й відвідує родину кандидата, щоби оцінити умови проживання, складає акт. Кандидат проходить навчання (за потреби). ССД бере кандидата на облік і готує висновок. Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, сільської, селищної ради або суд ухвалює рішення про призначення опіки або піклування. Якщо дитина до оформлення опіки чи піклування жила не з кандидатом, а в закладі — вона возз’єднується з родиною опікуна чи піклувальника. Якщо дитина вже живе в цій сім’ї – вона просто набуває статусу дитини, над якою встановлена опіка або піклування.

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