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  1. В Україні

На Черкащині судитимуть водія, який пропонував хабар поліцейським

14:19, 10 березня 2024
Чоловік висловив пропозицію надання неправомірної вигоди працівникам поліції в розмірі 10 000 грн.
На Черкащині судитимуть водія, який пропонував хабар поліцейським
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На Черкащині прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Смілянщини за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам патрульної поліції.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у лютому на автодорозі в напрямку с. Миколаївка Тернівської ОТГ Черкаського району екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронцями було встановлено, що на правопорушника вже було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу із позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 1 рік. Однак водій, не виконуючи постанову суду, продовжив керувати автомобілем.

У подальшому чоловік, щоб уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 4 ст. 126 КУпАП, висловив пропозицію надання неправомірної вигоди працівникам поліції в розмірі 10 000 грн.

У прокуратурі додали, що тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

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