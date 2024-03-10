Майно, вилучене в умовах правового режиму воєнного стану, звільняється з податкової застави — ДПС

У податковій зазначили, що у разі оплатного вилучення майна, такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого вилучено.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що майно, вилучене в умовах правового режиму воєнного стану, звільняється з податкової застави. Про це інформує пресслужба податкової.

Так, відповідно до п.п.69.21 п.69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, майно платника податків звільняється з податкової застави з дня отримання контролюючим органом рішення про вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, прийнятого відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», без застосування вимог статті 92 «Узгодження операцій із заставленим майном» Податкового кодексу.

При цьому у разі оплатного вилучення майна, такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого вилучено.

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