$10 000 за виготовлення для ухилянта «документів» для виїзду за кордон: на Полтавщині викрили адвокатку

Підозрювана запевнила чоловіка, що має позитивний досвід в організації подібних схем виїзду для військовозобов’язаних, - зазначають у ОГП

Фото: ОГП

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру адвокатці Ради адвокатів Полтавської області за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, під час надання юридичної консультації підозрювана запропонувала за грошову винагороду - 10 000 доларів США виготовити військовозобов’язаному документи «волонтера», які нададуть підстави для виїзду за межі України. «Ухилянт погодився та передав їй частину грошових коштів у сумі 4180 доларів США», - пишуть у ОГП.

У відомстві зазначають, що через деякий час адвокатка повідомила, що схема виїзду за кордон під виглядом «волонтера» наразі не діє, та запропонувала йому допомогти оформити документи про нібито незадовільний стан здоров’я. «Це надавало б чоловіку можливість безперешкодно виїхати за межі країни. Підозрювана запевнила, що має позитивний досвід в організації подібних схем виїзду для військовозобов’язаних», - вказують у ОГП.

Під час проведення обшуків за місцями проживання, роботи та офісних приміщеннях осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, вилучено документи щодо протиправної діяльності, мобільні телефони, чорнові записи та інші документи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Фото: ОГП

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