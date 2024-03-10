$10 000 за изготовление для уклониста «документов» для выезда за границу: на Полтавщине разоблачили адвоката

Подозреваемая заверила мужчину, что имеет положительный опыт в организации подобных схем выезда для военнообязанных, - отмечают в ОГП.

Фото: ОГП

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении адвокату Совета адвокатов Полтавской области по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, во время предоставления юридической консультации подозреваемая предложила за денежное вознаграждение – 10 000 долларов США изготовить военнообязанному документы «волонтера», которые предоставят основания для выезда за пределы Украины. «Уклоняющий согласился и передал ей часть денежных средств в сумме 4180 долларов США», - пишут в ОГП.

В ведомстве отмечают, что через некоторое время адвокат сообщила, что схема выезда за границу под видом «волонтера» пока не действует, и предложила ему помочь оформить документы о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья. «Это давало бы мужчине возможность беспрепятственно уехать за пределы страны. Подозреваемая заверила, что имеет положительный опыт организации подобных схем выезда для военнообязанных», - указывают в ОГП.

Во время проведения обысков по местам жительства, работы и офисных помещениях лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения, изъяты документы по противоправной деятельности, мобильные телефоны, черновые записи и другие документы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Фото: ОГП

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