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  1. В Украине

Имущество, изъятое в условиях правового режима военного положения, освобождается от налогового залога — ГНС

13:59, 10 марта 2024
В налоговой отметили, что в случае платного изъятия имущества такие средства направляются на погашение налогового долга налогоплательщика, имущество которого изъято.
Имущество, изъятое в условиях правового режима военного положения, освобождается от налогового залога — ГНС
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что имущество, изъятое в условиях правового режима военного положения, освобождается от налогового залога. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Так, согласно п.п.69.21 п.69 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога со дня получения контролирующим органом решения об изъятии имущества в условиях правового режима военного положения, принятого в соответствии с Законом Украины «О передачу, принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», без применения требований статьи 92 «Согласование сделок с заложенным имуществом» Налогового кодекса.

При этом в случае платного изъятия имущества такие средства направляются на погашение налогового долга налогоплательщика, имущество которого изъято.

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