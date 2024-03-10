В Черкасской области будут судить водителя, который предлагал взятку полицейским

Мужчина высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды работникам полиции в размере 10 000 грн.

В Черкасской области прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Смелянщины по факту предложения предоставления неправомерной выгоды работникам патрульной полиции.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в феврале на автодороге в направлении с. Николаевка Терновской ОТГ Черкасского района экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД.

Во время проверки документов правоохранители установили, что на правонарушителя уже было наложено административное взыскание в виде штрафа с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год. Однако водитель, не выполняя постановление суда, продолжил управлять автомобилем.

В дальнейшем мужчина во избежание административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 126 КУоАП, высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды работникам полиции в размере 10 000 грн.

В прокуратуре добавили, что теперь правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет.

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