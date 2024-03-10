Как оформить опеку или попечительство: разъяснение

Опекуном или попечителем может быть прежде всего родственник, например: бабушка, тетя, дядя, отчим или мачеха.

Министерство социальной политики Украины напомнило, как происходит оформление опеки или попечительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кандидат подает заявление и документы через Дію или в Службу по делам детей (СДД). СДД проверяет документы и посещает семью кандидата, чтобы оценить условия проживания, составляет акт. Кандидат проходит обучение (при необходимости). СДД берет кандидата на учет и готовит заключение. Райгосадминистрация, исполнительный орган городского, сельского, поселкового совета или суд принимает решение о назначении опеки или попечительства. Если ребенок до оформления опеки или попечительства жил не с кандидатом, а в заведении - он воссоединяется с семьей опекуна или попечителя. Если ребенок уже живет в этой семье – он просто приобретает статус ребенка, над которым установлена опека или попечительство.

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