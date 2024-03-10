Україна розслідує вбивство російськими окупантами 45 військовополонених – ОГП

Правоохоронці задокументували 45 фактів убивств військовополонених, які розслідуються у межах 19 кримінальних проваджень.

Джерело фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Від початку повномасштабного вторгнення станом на початок березня правоохоронні органи розслідують 45 випадків вбивств російськими окупантами українських воїнів, що потрапили у полон. При цьому цікавлять слідчих не лише безпосередні вбивці, а й ті, хто міг віддавати накази. Про це заявила речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець, пише «Українська правда».

«Факти вбивства військовополонених військами агресора фіксуються з початку широкомасштабного вторгнення. Однак особливо збільшилася кількість таких випадків з листопада минулого року.

Станом на березень 2024 року українські правоохоронці задокументували 45 фактів убивств військовополонених, які розслідуються у межах 19 кримінальних проваджень. Проте ця цифра не є остаточною.

У межах проваджень встановлюються не лише безпосередні виконавці цих злочинів, а й ті, хто міг давати наказ на страту військовополонених або не реагував на такі дії своїх підлеглих», - сказала Максимець.

Речниця ОГП наголосила, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.

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