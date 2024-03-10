Реджеп Ердоган заявив, що цьогорічні вибори в Туреччині будуть останніми в його політичній карʼєрі

Реджеп Таїп Ердоган при владі в Туреччині вже понад 20 років.

Джерело фото: REUTERS / Bernadett Szabo

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цьогорічні місцеві вибори 31 березня будуть останніми в його політичній карʼєрі.

Про це повідомило державне інформаційне агентство країни, пише «Reuters».

«Для мене це фінал. За мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом народного голосування буде передача моєї політичної спадщини братам і сестрам, які прийдуть після мене», — сказав Ердоган.

Реджеп Таїп Ердоган у 2003 році став премʼєр-міністром, у 2014 – президентом. У травні 2023 року Ердогана переобрали на пʼятирічний термін.

Як ми писали, президент Туреччини призначив Мустафу Левента Більгена Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні.

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