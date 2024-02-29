Укрпочта расширяет доставку лекарств еще на пять областей с 1 марта

Доставка лекарств через Укрпочту заработает еще в нескольких областях.

Укрпочта будет доставлять с 1 марта лекарства в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также лекарства будут доставлять теперь по всей Сумщине и Донетчине. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Как раньше мы рассказывали, украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр Укрпочты и с бесплатной доставкой.

Пилотный проект «Укрпочта. Аптека» начал свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях: на Донеччине и в отдельных приграничных районах Сумщины.

Как пояснили в Минздраве, можно будет заказать около 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы. Также здесь будут отпускаться лекарственные средства по программе «Доступные лекарства» (безвозмездные или с небольшой доплатой).

Такую инициативу в Минздраве объяснили политикой улучшения доступа к лекарствам украинцев, которые проживают в сельской местности и там, где усложнен доступ к аптечным сетям.

Оформить заказ можно будет по номеру 0 800 300 545. Для связи со специалистом нужно будет следовать подсказкам в голосовом меню.

Заказ упакуют и пришлют бесплатно по услуге «Укрпочта Экспресс». Отследить его можно будет на сайте, в мобильном приложении и через чат-бота в мессенджерах, а для проверки правильности комплектации заказа предусмотрен обзор при вручении посылки.

Ранее мы писали, что почтовый оператор получил лицензию на торговлю лекарствами.

Также мы рассказывали, на Черкасщине заработала мобильная аптека. Напомним, что первые мобильные аптечные пункты заработали на Харьковщине.

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