Минздрав и Укрпочта планируют запустить проект доставки лекарств

Почтовый оператор получил лицензию на торговлю лекарствами.

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Министерство здравоохранения совместно с Укрпочтой планирует запустить сервис заказа и доставки лекарственных средств. Государственный почтовый оператор Укрпочта получил лицензию на торговлю лекарствами. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире единственного телемарафона.

«Недавно Укрпочта получила лицензии от Госликслужбы как на оптовую торговлю, так и на отпуск лекарств как почтовый оператор. В ближайшем будущем мы запустим проект, который, на наш взгляд, значительно упростит доступ к лекарственным средствам», – сказал он.

По словам министра здравоохранения, лекарства можно будет заказать через интернет или по телефону.

Как мы писали, на Черкасщине заработала мобильная аптека. Напомним, что первые мобильные аптечные пункты заработали на Харьковщине.

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