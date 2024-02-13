Можно ли уволить работника из-за отказа перевода: разъяснение

Такое увольнение возможно только если работник отказался от перевода на более легкую работу.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, можно ли уволить работника из-за отказа перевода.

Отмечается, что учитывая обязательность выполнения работодателя статьи 170 КЗоТ Украины, увольнение работника из пункта 2 части 1 статьи 40 КЗоТ Украины допускается, только если работник отказался от перевода на более легкую работу, о чем он должен собственноручно написать на письменном уведомлении работодателя с предложением по переводу.

При увольнении по указанному основанию заявление работника не требуется, ведь его увольняют по инициативе работодателя. Но работнику выплачивают выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка — статья 44 КЗоТ Украины.

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