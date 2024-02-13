Чи можна звільнити працівника через відмову переведення: роз’яснення

Таке звільнення можливо, лише якщо працівник відмовився від переведення на легшу роботу.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє, чи можна звільнити працівника через відмову переведення.

Зазначається, що з огляду на обов’язковість виконання для роботодавця статті 170 КЗпП України, звільнення працівника на підставі пункту 2 частини 1 статті 40 КЗпП України допускається, лише якщо працівник відмовився від переведення на легшу роботу, про що він має власноруч написати на письмовому повідомленні роботодавця з пропозицією щодо переведення.

Під час звільнення за зазначеною підставою заява працівника не потрібна, адже його звільняють за ініціативою роботодавця. Але працівникові виплачують вихідну допомогу в розмірі не менш як середній місячний заробіток — стаття 44 КЗпП України.

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