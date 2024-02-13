У Москві горить завод «МіГ»: з'явилося відео

Пожежа виникла в одному з цехів заводу «МіГ».

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У вівторок, 13 лютого, у Москві на Ленінградському проспекті сталася пожежа на заводі «МіГ». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що цей завод займається повним обслуговуванням – від конструювання до ремонту – винищувачів-носіїв «Кинджалів», які беруть участь в ударах по Україні.

За попередніми даними, пожежа виникла в реконструйованому цеху, прибудованому до діючого корпусу заводу.

За даними Telegram-каналів, пожежа сталася на другому та третьому поверхах будівлі - причина пожежі поки залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів.

ЗМІ країни-окупанта також повідомляють, що наразі проводиться евакуація.

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