В Москве горит завод «МиГ»: появилось видео

Пожар возник в реконструируемом цехе завода «МиГ».

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Во вторник, 13 февраля, в Москве на Ленинградском проспекте произошел пожар на заводе «МиГ». Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что этот завод занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - истребителей-носителей «Кинжалов», участвующих в ударах по Украине.

По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

По данным Telegram-каналов, возгорание произошло на втором и третьем этажах здания - причина пожара пока остается неизвестной.

Площадь пожара - 70 квадратных метров.

СМИ страны-оккупанта также сообщают, что на данный момент проводится эвакуация.

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