В Москве горит завод «МиГ»: появилось видео

Во вторник, 13 февраля, в Москве на Ленинградском проспекте произошел пожар на заводе «МиГ». Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что этот завод занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - истребителей-носителей «Кинжалов», участвующих в ударах по Украине.
По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.
По данным Telegram-каналов, возгорание произошло на втором и третьем этажах здания - причина пожара пока остается неизвестной.
Площадь пожара - 70 квадратных метров.
СМИ страны-оккупанта также сообщают, что на данный момент проводится эвакуация.
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