Взятки за беспрепятственный отпуск древесины: разоблачили чиновника одного из филиалов «Леса Украины»

Мужчина задержан сразу после получения им части неправомерной выгоды.

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Во Львовской области сообщили о подозрении начальнику нижнего склада одного из филиалов ГСХП «Леса Украины». Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды, совершенное повторно.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, служащий получил неправомерную выгоду за отпуск древесины без официальной оплаты и документального оформления от жителя Львовщины.

Мужчина задержан сразу после получения им части неправомерной выгоды.

«В целом задокументировано два факта получения подозреваемым средств на общую сумму более 37 тыс. грн», - сказано в сообщении.

По ходатайству прокурора, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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