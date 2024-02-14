Хабарі за безперешкодний відпуск деревини: викрили посадовця однієї із філій «Ліси України»

Чоловіка затримано одразу після отримання ним частини неправомірної вигоди.

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У Львівській області повідомили про підозру начальнику нижнього складу однієї із філій ДСГП «Ліси України». Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди, вчиненому повторно.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, службовець одержав неправомірну вигоду за відпуск деревини без офіційної оплати та документального оформлення від мешканця Львівщини.

Чоловіка затримано одразу після отримання ним частини неправомірної вигоди.

«Загалом задокументовано два факти отримання підозрюваним коштів на загальну суму понад 37 тис грн», - сказано у повідомленні.

За клопотанням прокурора, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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