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Як отримати одноразову грошову допомогу військовослужбовцям у разі встановлення інвалідності – роз’яснення

19:04, 13 лютого 2024
Право на допомогу можна реалізувати не пізніше, ніж через 3 роки після отримання довідки МСЕК.
Як отримати одноразову грошову допомогу військовослужбовцям у разі встановлення інвалідності – роз’яснення
Джерело фото: radiosvoboda.org
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У Міністерстві оборони України розповіли, що на одноразову грошову допомогу мають право військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, та мають довідку медико-соціальної експертної комісії, якою встановлено інвалідність, або відсоток втрати працездатності.

Право на допомогу можна реалізувати не пізніше, ніж через 3 роки після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності.

Детальне роз’яснення від Міноборони:

Тим, хто служить, потрібно подати відповідний рапорт до командира військової частини. Після цього військова частина приймає документи та засвідчує їх копії, видає висновок щодо можливості призначення ОГД, а потім надсилає до департаменту соціального забезпечення Міноборони. Комісія Міноборони ухвалює рішення про призначення ОГД та доводить його військовій частині. В свою чергу, військова частина доводить до військовослужбовця рішення комісії та здійснює виплату ОГД після отримання коштів від Міноборони.

Тим, хто звільнився зі ЗСУ, потрібно звернутися до ТЦК та СП, де військовослужбовець перебуває на обліку. ТЦК та СП приймає документи та засвідчує їх копії і складає висновок щодо можливості призначення ОГД, який надсилається до департаменту соціального забезпечення Міноборони. Комісія Міноборони ухвалює рішення про призначення ОГД та доводить його ОТЦК та СП. В свою чергу, ОТЦК та СП доводить до військовослужбовця рішення комісії та здійснює виплату після отримання коштів від Міноборони.

Законодавством встановлюється чіткий перелік документів, які потрібно подати. Так, за місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних.

Також потрібно підготувати копії:

  • паспорта
  • ідентифікаційного номера
  • номеру банківського рахунку
  • довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини (у разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва)
  • постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання)
  • довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності
  • витягу з наказу командира військової частини про виключення із списків у зв’язку зі звільненням

Для тих, хто звільнився зі ЗСУ, додатково подається витяг з наказу військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

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