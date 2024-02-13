Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Як відомо, вже у березні починається процедура перевірки документів кандидатів на посади в апеляційні суди. Крім того, з березня розпочнеться прийом документів від кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

Разом із тим, у Вищій раді правосуддя не поспішають із виконанням вимог закону та Державної антикорупційної програми щодо затвердження Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).

Так, 13 лютого у Вищій раді правосуддя повідомили, що «відбулося перше установче засідання» членів робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).

Поки членам робочої групи вдалося лише «обговорити формат діяльності» та «висловити пропозиції» щодо наповнення і змісту майбутнього документу.

При цьому зміст обговорення невідомий, оскільки засідання відбулося у закритому форматі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на початку листопада 2023 року у Вищій раді правосуддя повідомили, що має відбутися затвердження єдиних критеріїв оцінювання доброчесності та професійної етики суддів.

На початку грудня 2023 року у ВРП знов повторили, що «Вища рада правосуддя, ВККС та ГРД мають погодити та застосовувати єдині критерії доброчесності судді». Як зазначив тоді заступник голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов, «настав час виробити універсальний підхід до визначення доброчесності суддів та кандидатів на посади суддів» всіма суб’єктами, які беруть участь у відповідних конкурсних процедурах та здійснюють оцінювання доброчесності. Він вказав, що не є нормальною ситуація, коли кожен орган, задіяний в конкурсах чи процедурі оцінювання доброчесності судді, самостійно розробляє критерії визначення доброчесності. У підсумку це приводить до неоднакового застосування критеріїв доброчесності. Дмитро Лук’янов тоді підкреслив, що ці єдині критерії бажано розробити та затвердити ще до початку масштабних конкурсів, вже запланованих ВККС.

Законом «Про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» №3511-IX, прийнятим ще 9 грудня 2023 року було визначено, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (закон набув чинності 30 грудня).

При цьому, ще у березні 2023 року Кабінет Міністрів затвердив Державну антикорупційну програму (ДАП), де описана проблема, що різні органи застосовують різні підходи та різні стандарти доказування під час оцінки доброчесності та професійної етики суддів чи відповідних кандидатів.

Відповідно до п. 2.1.2.1.5 Заходів у рамках виконання ДАП протягом двох місяців з дня набрання сили відповідним законом Вища рада правосуддя спільно з ВККС та ГРД має розробити проект єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатора) доброчесності кандидата на посаду судді з урахуванням професіограми судді. Тобто, ВРП має встигнути представити свої розробки за два тижні, до 30 лютого 2024 року.

З огляду на те, що ВККС вже у березні приступає до питань перевірки документів кандидатів до апеляційних судів, виникає питання, чи встигнуть із такими темпами у ВРП виконати вимоги ДАП.

Нагадаємо, що окрім членів ВРП, ВККС і ГРД, до робочої групи, яка має працювати над документом, входять представники міжнародних проєктів Програми (USAID) «Справедливість для всіх», Проєкту ЄС «PRAVO-JUSTICE», Проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду», Міжнародної організації права розвитку (IDLO) в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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