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Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

13:56, 13 февраля 2024
Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.
Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи
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Как известно, уже в марте начинается процедура проверки документов кандидатов в апелляционные суды. Кроме того, с марта начнется прием документов от кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Вместе с тем, в Высшем совете правосудия не спешат с выполнением требований закона и Государственной антикоррупционной программы по утверждению Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).

Так, 13 февраля в Высшем совете правосудия сообщили, что состоялось «первое учредительное заседание» членов рабочей группы по разработке Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).

Пока членам рабочей группы удалось лишь «обсудить формат деятельности» и «высказать предложения» по наполнению и содержанию будущего документа.

При этом содержание обсуждения неизвестно, поскольку заседание прошло в закрытом формате.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в начале ноября 2023 года в Высшем совете правосудия сообщили, что должно состояться утверждение единых критериев оценки добропорядочности и профессиональной этики судей.

В начале декабря 2023 года в ВСП вновь повторили, что «Высший совет правосудия, ВККС и ГРД должны согласовать и применять единые критерии добропорядочности судьи». Как отметил тогда заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, «пришло время выработать универсальный подход к определению добропорядочности судей и кандидатов на должности судей» всеми субъектами, которые участвуют в соответствующих конкурсных процедурах и осуществляют оценку добропорядочности. Он указал, что не является нормальной ситуация, когда каждый орган, задействованный в конкурсах или процедуре оценивания добропорядочности судьи, самостоятельно разрабатывает критерии определения добропорядочности. В итоге это приводит к неодинаковому применению критериев добропорядочности. Дмитрий Лукьянов подчеркнул, что эти единые критерии желательно разработать и утвердить еще до начала масштабных конкурсов, уже запланированных ВККС.

Законом «О внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры» №3511-IX, принятым еще 9 декабря 2023 года, было определено, что Высший совет правосудия утверждает Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после консультаций с Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Советом судей Украины и Общественным советом добропорядочности (закон вступил в силу 30 декабря).

При этом еще в марте 2023 года Кабинет Министров утвердил Государственную антикоррупционную программу (ГАП), где описана проблема, что разные органы применяют разные подходы и разные стандарты доказывания при оценке добропорядочности и профессиональной этики судей или соответствующих кандидатов.

В соответствии с п. 2.1.2.1.5 Мероприятий в рамках выполнения ГАП в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего закона Высший совет правосудия совместно с ВККС и ГРД должен разработать проект единых критериев (индикаторов) для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и критерия (индикатора) добропорядочности кандидата на должность судьи с учетом профессиограммы судьи. То есть, ВСП должен успеть представить свои разработки через две недели, до 30 февраля 2024 года.

Учитывая, что ВККС уже в марте приступает к вопросам проверки документов кандидатов в апелляционные суды, возникает вопрос, успеют ли с такими темпами в ВСП выполнить требования ГАП.

Напомним, что кроме членов ВСП, ВККС и ГРД, в состав рабочей группы, которая должна работать над документом, входят представители международных проектов Программы (USAID) «Справедливость для всех», Проекта ЕС «PRAVO-JUSTICE», Проекта Совета Европы «Поддержка судебной власти Украины в условиях войны и послевоенного периода», Международная организация права развития (IDLO) в Украине.

Автор: Наталя Мамченко 

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