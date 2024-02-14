За $5000 обещал «нужное» решение ВВК для уклониста: на Львовщине разоблачили врача-хирурга

За совершенное врачу теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Во Львовской области разоблачили врача, который обещал военнообязанному положительное решение военно-врачебной комиссии относительно его непригодности к дальнейшему несению службы. Стоимость такой услуги составила 5000 долларов, передает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«В пятницу, 9 февраля, оперативники задержали врача-хирурга одного из областных госпиталей сразу после получения 5 тысяч долларов неправомерной выгоды. Средства были изъяты, а на рабочем месте проведен обыск», - говорится в сообщении.

Врачу сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами».

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