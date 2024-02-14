За $5000 обіцяв «потрібне» рішення ВЛК для ухилянта: на Львівщині викрили лікаря-хірурга

За скоєне лікарю тепер загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

На Львівщині викрили лікаря, який обіцяв військовозобов’язаному позитивне рішення військово-лікарської комісії щодо його непридатності до подальшого несення служби. Вартість такої послуги становила 5000 доларів, передає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«У п’ятницю, 9 лютого, оперативники затримали лікаря-хірурга одного з обласних госпіталів одразу після одержання 5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Кошти було вилучено, а на робочому місці проведено обшук», - сказано у повідомленні.

Лікарю повідомлено підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами».

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