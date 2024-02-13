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Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

  1. Суд інфо

ВРП перевела двох суддів Вищого господарського суду України до апеляційних судів

13:55, 13 лютого 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення суддів Вищого господарського суду України на посади до апеляційних судів.
ВРП перевела двох суддів Вищого господарського суду України до апеляційних судів
Джерело фото: golos.com.ua
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Вища рада правосуддя повідомив про ухвалення 13 лютого рішення про переведення суддів Вищого господарського суду України на посади до апеляційних судів:

Поліщука Володимира Юзефовича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Панову Ірину Юріївну – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

Відповідно до Закону України від 21 листопада 2023 року № 3481-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України», який набрав чинності 27 грудня 2023 року, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України може бути переведений рішенням Вищої ради правосуддя до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Переведення такого судді здійснюється ВРП на підставі особистої заяви протягом 30 днів з дня її надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади судді.

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