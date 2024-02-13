ВРП перевела двох суддів Вищого господарського суду України до апеляційних судів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення суддів Вищого господарського суду України на посади до апеляційних судів.

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Вища рада правосуддя повідомив про ухвалення 13 лютого рішення про переведення суддів Вищого господарського суду України на посади до апеляційних судів:

Поліщука Володимира Юзефовича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Панову Ірину Юріївну – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

Відповідно до Закону України від 21 листопада 2023 року № 3481-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України», який набрав чинності 27 грудня 2023 року, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України може бути переведений рішенням Вищої ради правосуддя до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Переведення такого судді здійснюється ВРП на підставі особистої заяви протягом 30 днів з дня її надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади судді.

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