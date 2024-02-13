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  1. Суд инфо

ВСП перевел двух судей Высшего хозяйственного суда Украины в апелляционные суды

13:55, 13 февраля 2024
Высший совет правосудия принял решение о переводе судей Высшего хозяйственного суда Украины на должности в апелляционные суды.
ВСП перевел двух судей Высшего хозяйственного суда Украины в апелляционные суды
Источник фото: golos.com.ua
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Высший совет правосудия сообщил о принятии 13 февраля решения о переводе судей Высшего хозяйственного суда Украины на должности в апелляционные суды:

Полищука Владимира Юзефовича – на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Панову Ирину Юрьевну – на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

В соответствии с Законом Украины от 21 ноября 2023 года № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 по обеспечению непрерывности осуществление правосудия самым высшим судом в системе судоустройства Украины», который вступил в силу 27 декабря 2023 года, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины может быть переведен решением Высшего совета суда в апелляционный суд местного суда, что соответствует специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 этого Закона, без проведения конкурса, с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом.

Перевод такого судьи осуществляется ВСП на основании личного заявления в течение 30 дней со дня его поступления, независимо от наличия в соответствующем суде вакантной должности судьи.

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