ВККС рекомендовала назначить на должность судью

Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности.

В понедельник, 12 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о рекомендации Томашевского Александра Александровича для назначения судьи Казанковского районного суда Николаевской области. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В комиссии отмечают, что соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

«Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационной оценки, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Томашевского Александра Александровича на должность судьи Казанковского районного суда Николаевской области», - говорится в сообщении.

Ранее ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 25 победителей конкурса.

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