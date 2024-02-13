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Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

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Павел Кулик объяснил это тем, что хотел упростить себе декларирование.

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Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность судью

13:34, 13 февраля 2024
Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности.
ВККС рекомендовала назначить на должность судью
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В понедельник, 12 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о рекомендации Томашевского Александра Александровича для назначения судьи Казанковского районного суда Николаевской области. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В комиссии отмечают, что соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

«Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационной оценки, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Томашевского Александра Александровича на должность судьи Казанковского районного суда Николаевской области», - говорится в сообщении.

Ранее ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 25 победителей конкурса.

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