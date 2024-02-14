Даниил Гетманцев назвал самых больших плательщиков налога на Google в Украине

По словам Гетманцева, международные компании не ожидают наступления предельного срока и уже уплатили 86% начисленных налогов – 2,17 млрд гривен.

Источник фото: sluga-narodu.com

Лица-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, завершили декларирование за IV квартал 2023 года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, 96 поданных деклараций обеспечат поступление в бюджет на сумму 2,513 млрд грн (30,1 млн евро и $34,4 млн). По отношению к ІІІ кварталу сумма поступлений увеличилась на 421 млн гривен, отметил Гетманцев.

Самыми большими плательщиками в ІV квартале 2023 года стали:

GOOGLE

SONY

ETSY

APPLE

META PLATFORMS

WARGAMING GROUP

NETFLIX

Отдельно глава Комитета ВРУ отметил, что сервис OnlyFans за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитал и уплатил $1 273,0 тыс.

«Примечательно, что международные компании не ожидают наступления предельного срока и уже уплатили 86% начисленных налогов – 2,17 млрд гривен», – отметил Гетманцев.

Ранее Гетманцев заявил, что известный сервис кино для взрослых избегает уплаты налога на Google.

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