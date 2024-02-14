Данило Гетманцев назвав найбільших платників податку на Googlе в Україні

За словами Гетманцева, міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків – 2,17 млрд гривень.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, завершили декларування за IV квартал 2023 року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, 96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,513 млрд грн (30,1 млн євро та $34,4 млн). По відношенню до ІІІ кварталу сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень, зазначив Гетманцев.

Найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали:

GOOGLE

SONY

ETSY

APPLE

META PLATFORMS

WARGAMING GROUP

NETFLIX

Окремо голова Комітету ВРУ відмітив, що сервіс OnlyFans за надання послуг на території України у 2023 році нарахував та сплатив $1 273,0 тис.

«Примітно, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків - 2,17 млрд гривень», - зазначив Гетманцев.

Раніше Гетманцев заявив, що відомий сервіс кіно для дорослих уникає сплати податку на Google.

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