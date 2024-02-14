Данило Гетманцев назвав найбільших платників податку на Googlе в Україні

Особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, завершили декларування за IV квартал 2023 року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, 96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,513 млрд грн (30,1 млн євро та $34,4 млн). По відношенню до ІІІ кварталу сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень, зазначив Гетманцев.
Найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали:
- SONY
- ETSY
- APPLE
- META PLATFORMS
- WARGAMING GROUP
- NETFLIX
Окремо голова Комітету ВРУ відмітив, що сервіс OnlyFans за надання послуг на території України у 2023 році нарахував та сплатив $1 273,0 тис.
«Примітно, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків - 2,17 млрд гривень», - зазначив Гетманцев.
Раніше Гетманцев заявив, що відомий сервіс кіно для дорослих уникає сплати податку на Google.
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