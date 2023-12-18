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Гетманцев заявив, що відомий сервіс кіно для дорослих уникає сплати податку на Google

15:37, 18 грудня 2023
За словами Данила Гатманцева, податкова оштрафувала компанію, яка оперує сайтом PornHub.
Гетманцев заявив, що відомий сервіс кіно для дорослих уникає сплати податку на Google
Джерело фото: ЗМІ
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Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування.

Так, Гетманцев зазначив, що відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року $944,1 тисяч. Водночас, до компанії, яка оперує сайтом PornHub, податкова застосувала штраф.

«Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 дол. США та відповідне ППР спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади», - повідомив Гетманцев.

Голова податкового Комітету ВРУ наголосив, що кожна копійка т.з. податку на Google йде на фінансування потреб армії, а «Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн  по переглядам споживачів електронних послуг цього сайту».

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