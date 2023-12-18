Гетманцев заявил, что известный сервис кино для взрослых избегает уплаты налога на Google

По словам Даниила Гатманцева, налоговая оштрафовала компанию, оперирующую сайтом PornHub.

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Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, однаково ответственно относятся к налогообложению.

Так, Гетманцев отметил, что известный сервис Onlyfans уже уплатил в государственный бюджет Украины с начала 2023 года $944,1 тысяч. В то же время, к компании, которая оперирует сайтом PornHub, налоговая применила штраф.

«Компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 дол. США и соответствующее ППР направлено компании и в Агентство дохода Канады», - сообщил Гетманцев.

Глава налогового Комитета ВРУ подчеркнул, что каждая копейка т.н. налога на Google идет на финансирование потребностей армии, а «Украина по рейтингу PornHub на 14 месте среди других стран по просмотрам потребителей электронных услуг этого сайта».

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