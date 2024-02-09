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Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному

Судейское сообщество подчеркнуло свое уважение к Валерию Залужному.

Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии необходимой обороны, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что другие доказательства, опровергающие версию стороны защиты о том, что применение пневматического пистолета было осуществлено в связи с агрессивным поведением потерпевшего и для защиты от него, судом не приведено, и, таким образом, утверждения осужденного не опровергнуты «вне разумного сомнения».

Судья из Херсона до сих пор не явился в новый суд и находится неизвестно где

Судья Херсонского окружного административного суда, вероятно, остался в оккупированном Херсоне, а теперь может быть уволен с должности за нежелание работать.

Совет председателей судов при Высшем совете правосудия ликвидирован, его деятельность прекращена

В Высшем совете правосудия отметили, что в существовании Совета председателей судов при ВСП больше нет смысла.

  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 25 победителей конкурса

11:46, 9 февраля 2024
В Комиссии отметили, что одному лицу было отказано в предоставлении рекомендации по назначению на должность судьи.
ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 25 победителей конкурса
Фото: vkksu.gov.ua
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В четверг, 8 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседование с 31 победителем конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Блажко Уляну Віталіївну на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;

Василенко Віталіну Анатоліївну на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська;

Наумчука Вячеслава Адамовича на посаду судді Лановецького районного суду Тернопільської області;

Сисина Сергія Васильовича на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Потоцьку Світлану Сергіївну на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Юдіну Наталію Миколаївну на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Паляничко Діану Геннадіївну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;

Комзюк Наталію Никодимівну на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області;

Голуба Олега Євгенійовича на посаду судді Віньковецького районного суду Хмельницької області;

Кушнір Ганну Вікторівну на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Корсун Тетяну Георгіївну на посаду судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;

Ловінську Світлану Степанівну на посаду судді Сквирського районного суду Київської області;

Смик Марину Миколаївну на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;

Руденка Олександра Івановича на посаду судді Драбівського районного суду Черкаської області;

Цибульську Світлану Вячеславівну на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Омельник Марину Миколаївну на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;

Заварзу Тетяну Володимирівну на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Броницьку Маріанну Володимирівну на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;

Вознюк Оксану Леонідівну на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Дзюбинського Андрія Олександровича на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;

Жилу Наталю Михайлівну на посаду судді Братського районного суду Миколаївської області;

Качана Андрія Васильовича на посаду судді Запорізького районного суду Запорізької області;

Волкову Наталію Сергіївну на посаду судді Черкаського районного суду Черкаської області;

Василенко Олену Яківну на посаду судді Комінтернівського районного суду міста Харкова;

Васільєва Сергія Володимировича на посаду судді Красилівського районного суду Хмельницької області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення Васинчука Сергія Миколайовича на посаду судді Житомирського районного суду Житомирської області.

Відкладено проведення співбесіди з Михалюк Ольгою Василівною, Волошином Іваном Степановичем, Буравовою Кристиною Ігорівною.

Оголошено перерву до 22 лютого 2024 року у співбесіді з Петренком Олександром Володимировичем та з Козленко Анастасією Юріївною.

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