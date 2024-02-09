ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 25 победителей конкурса

В четверг, 8 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседование с 31 победителем конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Блажко Уляну Віталіївну на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
Василенко Віталіну Анатоліївну на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська;
Наумчука Вячеслава Адамовича на посаду судді Лановецького районного суду Тернопільської області;
Сисина Сергія Васильовича на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;
Потоцьку Світлану Сергіївну на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Юдіну Наталію Миколаївну на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Паляничко Діану Геннадіївну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;
Комзюк Наталію Никодимівну на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області;
Голуба Олега Євгенійовича на посаду судді Віньковецького районного суду Хмельницької області;
Кушнір Ганну Вікторівну на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;
Корсун Тетяну Георгіївну на посаду судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;
Ловінську Світлану Степанівну на посаду судді Сквирського районного суду Київської області;
Смик Марину Миколаївну на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;
Руденка Олександра Івановича на посаду судді Драбівського районного суду Черкаської області;
Цибульську Світлану Вячеславівну на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;
Омельник Марину Миколаївну на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;
Заварзу Тетяну Володимирівну на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;
Броницьку Маріанну Володимирівну на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;
Вознюк Оксану Леонідівну на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
Дзюбинського Андрія Олександровича на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;
Жилу Наталю Михайлівну на посаду судді Братського районного суду Миколаївської області;
Качана Андрія Васильовича на посаду судді Запорізького районного суду Запорізької області;
Волкову Наталію Сергіївну на посаду судді Черкаського районного суду Черкаської області;
Василенко Олену Яківну на посаду судді Комінтернівського районного суду міста Харкова;
Васільєва Сергія Володимировича на посаду судді Красилівського районного суду Хмельницької області.
Відмовлено в наданні рекомендації для призначення Васинчука Сергія Миколайовича на посаду судді Житомирського районного суду Житомирської області.
Відкладено проведення співбесіди з Михалюк Ольгою Василівною, Волошином Іваном Степановичем, Буравовою Кристиною Ігорівною.
Оголошено перерву до 22 лютого 2024 року у співбесіді з Петренком Олександром Володимировичем та з Козленко Анастасією Юріївною.
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