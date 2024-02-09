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  1. В Украине

В Киеве будут судить 10 членов интернет-казино, которые вывели 3 млрд гривен в россию

14:16, 9 февраля 2024
Преступная организация осуществляла незаконные платежные операции через интернет-ресурсы, работая в сфере азартных игр.
В Киеве будут судить 10 членов интернет-казино, которые вывели 3 млрд гривен в россию
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве начался судебный процесс в отношении десяти фигурантов, которые под видом подпольного интернет-казино перечислили около 3 миллиардов гривен на счета в россии. Об этом сообщила полиция Киева.

Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленники использовали незаконную схему вывода денег из Украины в россию. Группу, которая состояла из десяти человек в возрасте от 29 до 59 лет, руководили граждане российской федерации. В течение только одного года они перечислили около 3 миллиардов гривен на счета в россии.

Следователи объявили фигурантам подозрение в совершении уголовных преступлений, в частности, в незаконной деятельности по организации или проведении азартных игр, а также в создании, руководстве преступным сообществом или организацией. Веб-ресурсы, которые использовались для проведения нелегальных азартных игр, были заблокированы.

Расследование в уголовном производстве завершено, и обвинительный акт направлен в суд. Если они признаются виновными, злоумышленникам грозит лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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