У Києві судитимуть 10 членів інтернет-казино, які вивели 3 млрд гривень до росії

Злочинна організація здійснювала незаконні платіжні операції через інтернет-ресурси, працюючи у сфері азартних ігор.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві розпочався судовий процес щодо десяти фігурантів, які під виглядом підпільного інтернет-казино перерахували близько 3 мільярдів гривень на рахунки в росії.. Про це повідомила поліція Києва.

Під час досудового розслідування було встановлено, що зловмисники використовували незаконну схему виведення грошей з України до росії. Групу, яка складалася з десяти осіб віком від 29 до 59 років, керували громадяни російської федерації. Протягом лише одного року вони перерахували близько 3 мільярдів гривень на рахунки в росії.

Слідчі оголосили фігурантам підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, а також у створенні, керівництві злочинною спільнотою або організацією. Веб-ресурси, які використовувалися для проведення нелегальних азартних ігор, були заблоковані.

Розслідування у кримінальному провадженні завершено, і обвинувальний акт направлено до суду. Якщо вони визнаються винними, зловмисникам загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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