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  1. В Украине

Как заполнить декларацию об имущественном положении через электронный кабинет: разъяснение налоговиков

20:12, 9 февраля 2024
Частичное автоматическое предзаполнение декларации осуществляется на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц.
Как заполнить декларацию об имущественном положении через электронный кабинет: разъяснение налоговиков
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Государственная налоговая служба разъяснила, как заполнить декларацию об имущественном положении через электронный кабинет.

Так, с 1 января 2024 г. стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2023 году. Граждане, которые в соответствии с Налоговым кодексом Украины обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год (далее – декларация), должны задекларировать свои прошлогодние доходы до 1 мая 2024 года.

Граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2023 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2024 года включительно.

Декларацию можно подать одним из следующих способов:

  • лично или уполномоченным лицом;
  • почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;
  • средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

Для повышения уровня добровольности декларирования доходов граждан и удобства при подаче декларации в Электронном кабинете плательщика создан электронный сервис «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах», предоставляющий возможность частичного автоматического предзаполнения декларации.

Электронный сервис «Налоговое право на имущественное состояние и доходы» позволяет сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в т. ч. для использования права на налоговую скидку.

Частичное автоматическое предзаполнение декларации осуществляется на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налога, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Использование этого электронного сервиса:

  • сокращает время и расходы при подаче налоговой декларации;
  • минимизирует ошибки при заполнении декларации;
  • предоставляет возможность представления копий первичных документов как приложение к налоговой декларации в онлайн-режиме.

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