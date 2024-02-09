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  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 25 переможців конкурсу

11:46, 9 лютого 2024
У Комісії зазначили, що одній особі було відмовлено в наданні рекомендації на призначення на посаду судді.
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 25 переможців конкурсу
Фото: vkksu.gov.ua
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У четвер, 8 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій провела співбесіди із 31 переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Блажко Уляну Віталіївну на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;

Василенко Віталіну Анатоліївну на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська;

Наумчука Вячеслава Адамовича на посаду судді Лановецького районного суду Тернопільської області;

Сисина Сергія Васильовича на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Потоцьку Світлану Сергіївну на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Юдіну Наталію Миколаївну на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Паляничко Діану Геннадіївну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;

Комзюк Наталію Никодимівну на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області;

Голуба Олега Євгенійовича на посаду судді Віньковецького районного суду Хмельницької області;

Кушнір Ганну Вікторівну на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Корсун Тетяну Георгіївну на посаду судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;

Ловінську Світлану Степанівну на посаду судді Сквирського районного суду Київської області;

Смик Марину Миколаївну на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;

Руденка Олександра Івановича на посаду судді Драбівського районного суду Черкаської області;

Цибульську Світлану Вячеславівну на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Омельник Марину Миколаївну на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;

Заварзу Тетяну Володимирівну на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Броницьку Маріанну Володимирівну на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;

Вознюк Оксану Леонідівну на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Дзюбинського Андрія Олександровича на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;

Жилу Наталю Михайлівну на посаду судді Братського районного суду Миколаївської області;

Качана Андрія Васильовича на посаду судді Запорізького районного суду Запорізької області;

Волкову Наталію Сергіївну на посаду судді Черкаського районного суду Черкаської області;

Василенко Олену Яківну на посаду судді Комінтернівського районного суду міста Харкова;

Васільєва Сергія Володимировича на посаду судді Красилівського районного суду Хмельницької області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення Васинчука Сергія Миколайовича на посаду судді Житомирського районного суду Житомирської області.

Відкладено проведення співбесіди з Михалюк Ольгою Василівною, Волошином Іваном Степановичем, Буравовою Кристиною Ігорівною.

Оголошено перерву до 22 лютого 2024 року у співбесіді з Петренком Олександром Володимировичем та з Козленко Анастасією Юріївною.

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