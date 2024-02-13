ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю

Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді.

У понеділок, 12 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про рекомендування Томашевського Олександра Олександровича для призначення на посаду судді Казанківського районного суду Миколаївської області. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У комісії зазначають, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

«Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Томашевського Олександра Олександровича на посаду судді Казанківського районного суду Миколаївської області», - сказано у повідомленні.

Раніше ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 25 переможців конкурсу.

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