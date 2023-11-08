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До розробки єдиних критеріїв доброчесності судді необхідно залучити ВККС, РСУ, ГРД та Раду правосуддя — ВРП

12:21, 8 листопада 2023
Питання затвердження єдиних критеріїв доброчесності, втім, поки що далеке від вирішення.
До розробки єдиних критеріїв доброчесності судді необхідно залучити ВККС, РСУ, ГРД та Раду правосуддя — ВРП
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У Вищій раді правосуддя повідомили, що затвердження єдиних критеріїв оцінювання доброчесності та професійної етики суддів має відбутися після консультацій між Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Радою суддів України, Громадською радою доброчесності та Вищою радою правосуддя.

«У цих питаннях ми маємо виробити спільне бачення та спільну стратегію, щоб суспільство розуміло, що ми працюємо в одному напрямку і у нас єдина мета – формування доброчесного високопрофесійного корпусу суддів», - розповів голова ВРП Григорій Усик під час чергового круглого столу, присвяченого проблемам судової влади.

Нагадаємо, що проблема розробки єдиних критеріїв оцінювання доброчесності та професійної етики суддів знов виникла після формування нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів у червні 2023 року. Новий склад Комісії запропонував новому складу Громадської ради доброчесності погодити єдині правила/критерії оцінки доброчесності суддів. Втім, швидко виявилося, що кожна сторона по-своєму розуміє відповідні критерії.

Детальніше про проблему можна дізнатися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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